В Петербурге задержали банду брызгающую из баллончика в продавцов и воровавшую товары

Полиции удалось задержать четверых подозреваемых, которые несколько раз брызгали в продавцов из баллончика и воровали товары в магазине. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне вечером в отделе полиции раздался телефонный звонок. Сообщалось, что четверо неизвестных пришли в магазин на Разъезжей улице и распылили жидкость из аэрозольного баллончика в продавца. Затем украли товары из супермаркета и убежали.

Буквально через пару минут оперативникам сообщают о точно таком же происшествии только уже в магазине на Боровой улице.

Затем в результате патрулирования на Воронежской улице у дома 3 полиция задерживает подозреваемых.

Ими оказываются неработающие двое мужчин и две женщины. Их возраст варьируется от 19 до 37 лет.

Злоумышленников отправили в отдел полиции для составления протоколов.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двоих мужчин, устроивших разбой в Красносельском районе.