В Петербурге задержали двоих мужчин, устроивших разбой в Красносельском районе

В Петербурге задержали двоих мужчин, устроивших разбой в Красносельском районе
Подозреваемые задержаны. Фото: Pixabay

В Петербурге в Красносельском районе на улице Добровольцев полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в разбое. Об этом стало известно gazeta.spb.ru.

Ночью 12 апреля молодой человек сообщил в полицию, что к нему и его товарищу подошли двое мужчин и ограбили.

Оперативники прибыли на место происшествия и установили, что у 19-летнего и 15-летнего молодых людей 11 апреля вечером на проспекте Ветеранов двое неизвестных мужчин, угрожая ножом, открыто похитили мобильный телефон. При этом второй девайс заставили сдать в ломбард, а вырученные 3 тыс. рублей отобрали.

Днем 12 апреля сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Добровольцев в результате задержали двух мужчин по подозрению в совершении разбоя.

У 43-летнего и 38-летнего мужчин, изъяли похищенное. Сообщается, что оба задержанных нигде официально не были устроены на работу.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полицейские спасли мужчин, тонущих в воде. «Пловцы» незадолго до инцидента употребляли алкоголь.

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