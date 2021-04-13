Полицейские спасли двух тонущих в Обводном канале пьяных мужчин

Сейчас жизни спасенных ничего не угрожает. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Сейчас жизни спасенных ничего не угрожает. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге полицейские спасли мужчин, тонущих в воде. «Пловцы» незадолго до инцидента употребляли алкоголь.

Инцидент произошел вечером 10 апреля у дома 90 по набережной Обводного канала. К патрульному наряду ДПС обратились прохожие, которые заметили в воде двух мужчин.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, один из правоохранителей перелез через ограду, намотал трос для буксировки себе на руку и кинул другой конец одному из утопающих. Прохожие также не остались в стороне. Мужчинам оказали первую помощь, после чего передали медикам.

Позже выяснилось, что «пловцы» незадолго до инцидента употребляли алкоголь. Тогда один из них решил прыгнуть в воду, но начал тонуть. Его приятель хотел помочь, но тоже стал тонуть.

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