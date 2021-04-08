В Сертолово ребенок провалился под лед, вылез и застрял на льдине

В Сертолово ребёнок провалился под лед и сумел себя спасти, но оказался в трудной ситуации.
Инцидент произошел в четверг, 8 апреля, в одном из парков. По предварительным данным, под лед водоема провалился восьмилетний ребенок.
Как сообщил 78.ru, мальчик забрался в подтаявший уже искусственный водоем, когда под ним затрещали льдины. Он провалился, но смог вынырнуть. Однако снять его со льда оказалось сложно из-за толщины покрытия.
К месту направились сотрудники скорой помощи.
Напомним, выход на лед в Петербурге и Ленинградской области запрещен.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ребенок провалился под лед Невы в Колпинском районе.