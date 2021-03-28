Ребенок провалился под лед Невы в Колпинском районе

В Колпинском районе Петербурга ребенок провалился под лед Невы.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта в Усть-Ижоре, у дома 177 по Шлиссельбургскому шоссе, сообщили в ГУ МЧС по городу.

На место происшествия вызвали спасателей, однако очевидцы смогли спасти ребенка до их прибытия. Прибыла полиция. Ребенка осмотрят врачи.

Выход на лед в Петербурге и Ленинградской области запрещен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля, на карьере рядом с поселком Шапки. Мальчик и его трехлетняя сестра находились там с отцом, они катались на лыжах. Оба ребенка провалились под лед.