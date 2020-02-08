В Тосненском районе ребенок провалился под лед и утонул

Два маленьких ребенка провалились под лед в Ленобласти, одного из них не удалось спасти. Все произошло в Тосненском районе.

Согласно данным областного управления МЧС России, двое несовершеннолетних провалились под лед. В результате трагедии один из них утонул. На месте работали спасатели.

Как сообщает 47news, инцидент произошел утром в субботу, 8 февраля, на карьере рядом с поселком Шапки. Мальчик и его трехлетняя сестра находились там с отцом, они катались на лыжах. Оба ребенка провалились под лед. Их отец был рядом и вытащил из воды обоих. Девочку не смогли откачать, а старшего госпитализировали в больницу. Состояние мальчика уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели всю ночь искали тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе.