Спасатели всю ночь искали тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

Спасатели всю ночь искали тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе
Девочка провалилась под лед и утонула. Фото: pixabay

Семиклассница утонула на Лахтинском разливе в Юнтоловском заказнике накануне вечером, 6 февраля. Вместе с ней под лет провалился ее 14-летний одноклассник, которого удалось спасти.

Изначально не было известно, кто провалился под лед. Сообщалось лишь то, что из воды достали одного пострадавшего, а второй пропал. Как сообщили в главке МЧС по Петербургу, на месте происшествия спасатели нашли рюкзак, который принадлежит 14-летней школьнице. Ее тело искали всю ночь в разливе и в ближайшей лесополосе. Девочку все еще не нашли. Сегодня ее поиски продолжат с использованием дронов.

Выжившего подростка госпитализировали в больницу. У него серьезное обморожение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шуваловском под лед провалились два подростка.

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