Глава МВД Германии подхватил коронавирус

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер подхватил коронавирусную инфекцию.

Об этом стало известно в понедельник, 10 мая. Диагноз 71-летнего чиновника подтвердился после тестирования. В настоящее время он находится в изоляции дома.

Как сообщил ТАСС, симптомов болезни у министра нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в мире коронавирус выявили у 176 940 человек. В списке зараженных стран Россия по прежнему находится на шестом месте.

За все время пандемии в мире COVID-19 подхватили уже 158 988 926 человек. От осложнений, вызванных новым вирусом, скончались 3 307 463 человек. Побороли болезнь 137 459 536 человек.