В мире от ковида погибло уже более 3 млн 300 тыс. человек

За сутки в мире коронавирус выявили у 176 940 человек. В списке зараженных стран Россия по прежнему находится на шестом месте.

Об этом стало известно в понедельник, 10 мая. За все время пандемии в мире COVID-19 подхватили уже 158 988 926 человек. От осложнений, вызванных новым вирусом, скончались 3 307 463 человек. Побороли болезнь 137 459 536 человек.

По данным SCMP, на первом месте «анитрейтинга» по числу заражений COVID-19 находятся США: 33 476 781 зараженных, 595 812 погибших. На втором месте оказалась Индия: 22 662 575 инфицированных, 246 146 погибли, на третьем месте Бразилия: 15 184 790 инфицированных, 422 418 летальных исходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали уровень антител у переболевших COVID, при котором нужно вакцинироваться.