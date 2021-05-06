Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом

Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19.

На сегодняшний день число зарегистрированных случаев заражения в мире превысило 155 млн, таким образом, доля заболевших составляет более два процента населения планеты, сообщает ТАСС.

Выздоровели около 86 процентов заразившихся коронавирусом, инфицированными остаются как минимум 19 миллионов человек.

С начала пандемии в России выявлено 4 855 128 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 246 летальных исходов, выздоровели 4 472 338 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.