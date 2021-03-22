«Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у переболевших COVID

Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, облегченный препарат может служить для повышения иммунитета и не создан для замены «Спутника V».

Как сообщил «ТАСС», Гинцбург отметил, что «Спутник Лайт» в дальнейшем сможет применяться у детей.

Напомним, «Спутник Лайт» представляет собой облегченный вариант «Спутника V» и состоит из одного компонента. Препарат вошел в третью фазу клинических испытаний, которые завершат в 2022 году.

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