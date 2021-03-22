В ВОЗ заявили о росте смертности от коронавируса в мире

Число случаев коронавируса в мире увеличивается пятую неделю подряд, как и смертность от нового вируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12 %, в основном за счет британского штамма COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», ситуация осложняется из-за давления, которое некоторые страны испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса.