В ВОЗ заявили о росте смертности от коронавируса в мире

Число случаев коронавируса в мире увеличивается пятую неделю подряд, как и смертность от нового вируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12 %, в основном за счет британского штамма COVID-19.
Как сообщили «РИА Новости», ситуация осложняется из-за давления, которое некоторые страны испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса.