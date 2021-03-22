Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что сейчас источник пандемии не имеет значения.

По его словам, на данный момент, важно привить группы риска и снизить уровень заболеваемости.

«Сейчас не важно, что послужило причиной преодоления межвидового барьера, сейчас важно нам с вами заниматься вопросами, связанными с организацией вакцинации», — цитирует его РИА Новости.

Накануне эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае. По их словам, наиболее вероятной причиной происхождения коронавируса является торговля дикими животными на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане.

По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 123 247 535 человек, выздоровело 69 850 542 пациента, число смертельных исходов достигло 2 716 275.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ,у 20% переболевших коронавирусной инфекцией не вырабатываются защитные антитела к вирусу. Гинцбург порекомендовал гражданам, у которых не появились антитела после болезни, привиться от коронавируса для гарантированного развития иммунитета к COVID-19.