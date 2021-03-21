Гинцбург заявил об отсутствии антител у 20% переболевших коронавирусом

Гинцбург заявил об отсутствии антител у 20% переболевших коронавирусом
Антитела к коронавирусу могут быть не у всех переболевших. Фото: pixabay

Директор центра имени Гамалеи, в котором была создана вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал о выработке антител у перенесших коронавирус.

Он заявил в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что, согласно экспериментальным данным, у 20% переболевших коронавирусной инфекцией не вырабатываются защитные антитела к вирусу. Гинцбург порекомендовал гражданам, у которых не появились антитела после болезни, привиться от коронавируса для гарантированного развития иммунитета к COVID-19.

Говоря о работе вакцин, созданных по аналогичному со «Спутником V» принципу доставки генетического материала в клетки, Гинцбург заявил об отсутствии оснований полагать, что они будут неэффективны против новых штаммов ковида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали о ключе к победе над пандемией коронавируса.

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