Гинцбург заявил об отсутствии антител у 20% переболевших коронавирусом

Директор центра имени Гамалеи, в котором была создана вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал о выработке антител у перенесших коронавирус.
Он заявил в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что, согласно экспериментальным данным, у 20% переболевших коронавирусной инфекцией не вырабатываются защитные антитела к вирусу. Гинцбург порекомендовал гражданам, у которых не появились антитела после болезни, привиться от коронавируса для гарантированного развития иммунитета к COVID-19.
Говоря о работе вакцин, созданных по аналогичному со «Спутником V» принципу доставки генетического материала в клетки, Гинцбург заявил об отсутствии оснований полагать, что они будут неэффективны против новых штаммов ковида.
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