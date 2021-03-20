В Роспотребнадзоре рассказали о ключе к победе над пандемией коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали о ключе к победе над пандемией коронавируса
Эффективность вакцины "Спутник V" оценивается в 95%. Фото: pixabay

Эксперты уверены, что эпидемиологическая обстановка станет стабильнее только благодаря вакцинации.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что нужно для стабилизации ситуации с пандемией коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Он убежден, что ничто не поможет, кроме массовой вакцинации населения. Горелов подчеркнул, что после того, как россияне начали делать прививку, наблюдается снижение показателей заболеваемости по всей стране. Благодаря этому ситуация становится более предсказуемой и стабильной.

Также коллективный иммунитет формируется благодаря естественным случаям заражения, так как у переболевших вырабатываются антитела. Специалисты рассчитывают, что россияне будут делать прививку, а также соблюдать меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шведские компании выразили готовность производить «Спутник V». Препарат пока что проходит проверку в Евросоюзе.

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