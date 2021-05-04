Россиянам назвали уровень антител у переболевших COVID, при котором нужно вакцинироваться

Прививаться можно, если иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Прививаться можно, если иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться, когда анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат.

Об этом заявили замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и замруководителя научного центра «Вектор» Татьяна Непомнящих, пишет «Комсомольская правда».

Если человек уже переболел коронавирусом, то через полгода необходимо проверить уровень антител к крови. Прививаться можно, если иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат. Выбор вакцины при этом стоит за лечащим врачом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID в России. Министр отметил, что сейчас нужно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян.