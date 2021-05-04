Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID в России

Министр отметил, что сейчас нужно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян. Фото: Кремль

Министр отметил, что сейчас нужно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян. Фото: Кремль

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране остается напряженной.

По его словам, которые приводят РИА Новости, решение о смягчении коронавирусных ограничений будут принимать с учетом обстановки по COVID-19 в отдельных регионах страны.

Министр отметил, что сейчас нужно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян. Также он считает, что необходимо активно развивать вакцинацию населения, особенно важно прививать граждан, подверженных риску тяжелого течения заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя прививаться «Спутником V». Эксперты назвали сразу шесть категорий граждан, которым нужно выбрать другой препарат.