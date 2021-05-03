В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя прививаться «Спутником V»

Есть шесть категорий граждан, которым стоит выбрать другой препарат.

В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказано прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты назвали сразу шесть категорий граждан, которым нужно выбрать другой препарат. Вакцинация «Спутником V» недоступна для тех, кто за последние шесть месяцев успел переболеть коронавирусом, тем, у кого были случаи тяжелой аллергической реакции на лекарства, а также тем, у кого есть гиперчувствительность к составляющим вакцины.

Также в список попали беременные и те, кто вскармливает грудью люди с опухолями и злокачественными болезнями крови и несовершеннолетние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге свободны более 20% коек для коронавирусных пациентов.