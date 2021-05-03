В Петербурге свободны более 20% коек для коронавирусных пациентов

В Смольном предупреждают о высокой вероятности увеличения числа заражений. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Смольном предупреждают о высокой вероятности увеличения числа заражений. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Всего в городе развернуто около 5,2 тысяч коек.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день свободны более 22% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Об этом сегодня, 3 мая, заявили в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19.

В городе развернуто 5248 коек в городских и федеральных медицинских организациях. Из них доступны 1185 коек, что составляет 22,6% от общего числа.

Известно, что в стационарах находится около 27% тяжелых пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 169 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за неделю увеличилось количество госпитализаций коронавирусных пациентов.