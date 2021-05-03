В Петербурге свободны более 20% коек для коронавирусных пациентов

Всего в городе развернуто около 5,2 тысяч коек.
В Санкт-Петербурге на сегодняшний день свободны более 22% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Об этом сегодня, 3 мая, заявили в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19.
В городе развернуто 5248 коек в городских и федеральных медицинских организациях. Из них доступны 1185 коек, что составляет 22,6% от общего числа.
Известно, что в стационарах находится около 27% тяжелых пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 169 человек.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за неделю увеличилось количество госпитализаций коронавирусных пациентов.