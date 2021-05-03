В Петербурге за неделю увеличилось количество госпитализаций коронавирусных пациентов

Общее число людей, угодивших в больницу из-за коронавируса, увеличилось почти на 2,3%.

В Санкт-Петербурге за последнюю неделю увеличилось количество госпитализаций коронавирусных пациентов на 2,3%. Об этом сегодня, 3 мая, заявили в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19.

Известно также, что увеличилось количество пациентов, которые обратились за помощью в больницу. Также выросло число активно больных коронавирусом, но незначительно. Эксперты считают, что это говорит о том, что тренд на снижение распространения инфекции приостановился и может сменить направление.

Врачи советуют петербуржцам активней прививаться от коронавируса, чтобы победить пандемию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 400 тысяч петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID.