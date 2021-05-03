Более 400 тысяч петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID

В Северной столице более 570 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли почти 440 тыс. горожан.

Об этом стало известно в понедельник, 3 мая. С начала прививочной кампании против COVID-19 в Петербурге вакцинировались 570 335 человек. Из них 438 652 уже полностью завершили цикл вакцинации.

Как сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса в городе, в городе привито уже более 8% жителей.

По данным пресс-службы Смольного, в майские праздники в Петербурге будут работать все 134 стационарных пункта вакцинации и 13 мобильных прививочных пункта. С подробным графиком работы пунктов можно ознакомиться на сайте комитета по здравоохранению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 704 человека.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 635 человека. Третье место у Подмосковья — 641 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 89 человека.