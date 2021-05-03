В Петербурге за сутки ковид-19 подхватили 704 человек

В Петербурге за сутки ковид-19 подхватили 704 человек
Петербург по-прежнему остается самым эпидемиологически неблагополучным городом после Москвы. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 704 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 3 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено 417 899 заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 635 человека. Третье место у Подмосковья — 641 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 89 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор объяснил как понять, что ребенок тяжело болен COVID-19.

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