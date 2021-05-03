Роспотребнадзор объяснил, как понять, что ребенок тяжело болен COVID-19

Коронавирус дети переносят легче, чем взрослые, однако не стоит расслабляться. Фото: pixabay.com

Коронавирус дети переносят легче, чем взрослые, однако не стоит расслабляться. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, что если у ребенка наблюдается одышка, держится высокая температура больше трех дней и есть сыпь, то это может означать переход ковид-19 в более тяжелую форму. Об этом сообщают РИА «Новости».

Так заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора и член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, что отдышка и высокая температура у детей при новом коронавирусе — повод для дополнительного обследования. То есть есть необходимость сделать рентгенографию.

Также Александр Горелов отметил, что изменения на рентгенограмме могут говорить об осложнениях, в числе которых мультивоспалительный синдром – тяжелое состояние, при котором осуществляется поражение сразу нескольких систем организма.

Помимо этого, по словам Горелова, необходимо должное внимание уделять кожным покровам ребенка. Ведь появление сыпи на теле малыша может значить присоединение синдрома Кавасаки.

Однако специалист напомнил, что данный коронавирус у детей чаще всего протекает гораздо легче, нежели у взрослых.

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