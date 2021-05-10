Бузова запретила семье говорить с журналистами о своей госпитализации

Бузова запретила семье говорить с журналистами о своей госпитализации
Ольга Бузова в больнице. Фото: www.instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла подробности своей госпитализации.

Звезда показала в своем Instagram-аккаунте перевязанные бинтами ноги и катетер в вене для введения лекарств. Она также с возмущением ответила тем, кто порицал ее семью. Бузова призналась, что запретила близким общаться с журналистами.

«Я всей своей семье запретила строго настрого что-либо говорить и комментировать, потому что со здоровьем не шутят», — заявила телеведущая.

Напоминаем, что о госпитализации звезды стало известно 5 мая. Бузова угодила туда, чтобы сделать экстренную операцию. Непонятно, каковы причины – артистка предпочитает не делиться диагнозом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова отправилась домой после выписки из больницы.

госпитализация инстаграм ольга бузова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти увидели мужчину, который увозил девочку в наручниках
«Спутник V» позволил Сан-Марино победить коронавирус
В Москве нашли бездыханное тело заместителя прокурора из Петербурга
Джонсон: Британия с 17 мая ослабит ограничения по COVID
Жириновский призвал уничтожить COVID-лаборатории в США
Бузова запретила семье говорить с журналистами о своей госпитализации
В ВОЗ заявили о выходе на плато по COVID в мире
Путин: около 21 млн россиян привились от коронавируса