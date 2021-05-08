Бузова отправилась домой после выписки из больницы

Артистка находилась в учреждении несколько дней и теперь готова лечиться в родных стенах.

Телеведущая и певица Ольга Бузова вернулась домой после госпитализации. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте сегодня, 8 мая.

Артистка призналась, что ходит с одной прической последние пять дней. Она верит, что скоро придет в себя. Лечащий врач посчитал, что Бузовой пора возвращаться домой и восстанавливаться в кругу родных и близких.

Из клиники певица уезжала с цветами и угощениями, которые в больницу передавали друзья. Напоминаем, что о госпитализации звезды стало известно 5 мая. Бузова угодила туда, чтобы сделать экстренную операцию. Непонятно, каковы причины – артистка предпочитает не делиться диагнозом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники обвинили в бессердечности сестру Бузовой. Один из хейтеров написал девушке, что с такой сестрой и врагов не нужно. Он пожелал Анне страшных мук, потому что та выглядит слишком счастливый на фоне тревожных публикаций о самочувствии певицы.