Поклонники обвинили в бессердечности сестру Бузовой

Девушке пожелали повторного инсульта и смерти, потому что она продолжает публиковать радостные посты, несмотря на госпитализацию певицы.

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой никак не комментирует новости о госпитализации артистки. Это стало причиной для травли, пожеланий повторного инсульта и даже смерти. Об этом Анна рассказала в своем Instagram.

Один из хейтеров написал девушке, что с такой сестрой и врагов не нужно. Он пожелал Анне страшных мук, потому что та выглядит слишком счастливый на фоне тревожных публикаций о самочувствии певицы.

«Стараюсь не реагировать. Плохо получается, особенно когда смерти желают или повторного инсульта. Это сложно не воспринимать»,

— написала Анна.

Напоминаем, что Бузова недавно вышла на связь с подписчиками и заявила, что с ней все нормально. Выглядит артистка измотанно и болезненно, но пока что она не рассказывает, по какой причине угодила в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова впервые вышла на связь после операции.