«Всё нормально». Ольга Бузова впервые вышла на связь после операции

Телеведущая и певица Ольга Бузова вышла на связь после сообщений об операции.

Она опубликовала видео Instagram и рассказала о свое самочувствии. По ее словам, спустя сутки она еще не отошла от наркоза.

«Очень поднялась температура. Всё нормально. Я нахожусь под контролем врачей. Еще, наверное, чуть-чуть полежу, потому очень хочется спать», — рассказала Ольга Бузова.

Накануне в СМИ начали появились сообщения о госпитализации знаменитости. Сама она не выходила на связь с подписчиками почти сутки, что несвойственно для звезды Instagram. Сообщалось, что Ольга Бузова оказалась на операционном столе и пережила хирургическое вмешательство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что здоровье Бузовой уже вызывало беспокойство фанатов в этом году. Заняться им певице пришлось после расставания с блогером Давидом Манукяном.