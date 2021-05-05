Почему Ольга Бузова оказалась на больничной койке

В среду, 5 мая, поклонники российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой застыли в ожидании. В СМИ начали появляться сообщения о госпитализации знаменитости. Сама она не выходила на связь с подписчиками почти сутки, что несвойственно для звезды Instagram.

Экстренная операция

Еще вчера бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова делилась кадрами со съемок одного из ее проектов. Казалось, что ничего не предвещало беды. Уже в среду стало известно о том, что певица попала в больницу и находится под пристальным вниманием врачей.

Сообщение о госпитализации артистки опубликовал «СтарХит». Утверждалось, что Бузова оказалась на операционном столе и пережила хирургическое вмешательство. Сейчас за ней наблюдают врачи в отделении реанимации.

Новости всерьез встревожили поклонников, в последний раз в Instagram на связь она выходила вчера, когда показывала кадры со съемок. Тогда же телеведущая показала снимок, на котором она позирует с букетом сирени. По лицу телеведущей нельзя сказать, что она чувствовала себя плохо.

Родственники и представители певицы пока не комментирует ее состояние.

Не первая встреча с медиками

Здоровье Бузовой уже вызывало беспокойство фанатов в этом году. Заняться им певице пришлось после расставания с блогером Давидом Манукяном. В феврале Бузова признавалась подписчикам, что в ее жизни «столько стресса, что за саму себя страшно». После расставания она, по ее словам, не могла есть и спать.

В результате телеведущая оказалась в подмосковном центре здоровья. Ей сделали анализы и расписали программу по восстановлению. Бузова сообщила, что у нее диагностировали истощение и рекомендовали набрать несколько килограммов, нарастить мышечную массу и позаботиться о своей спине. Певице пришлось поставить капельницу. Свою программу Бузова завершила насыщением организма витаминами и минералами, а также расслабляющим массажем.

Трещина в ребре

В прошлом году Ольга Бузова получила травму на ледовой площадке шоу «Ледниковый период». После выполнения сложного элемента она не смогла подняться самостоятельно. Во время выступления с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым она легла и начала стонать. На помощь ей подоспел партнер и остальные члены команды. Бузову смогли посадить на стул. Позже стало известно, что она получила трещину в ребре. Певица продолжила участие в проекте, но принимала обезболивающие.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Ольга Бузова подарила кольцо с бриллиантами своему пиар-менеджеру Антону Богославского и назвала его частью своей семьи.