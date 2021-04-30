Бузова подарила кольцо с бриллиантами своему любимому мужчине

Певица и телеведущая Ольга Бузова подарила кольцо с бриллиантом своему пиар-менеджеру Антону Богославского и назвала его частью своей семьи.
Кадрами с вечеринки, организованной в честь дня рождения пиар-менеджера, певица поделилась в Stories своего Instagram. Звезда рассказала, что за долгие годы сотрудничества мужчина стал для нее настоящим другом.
«Мась, я тебя люблю!» — сказала атистка.
Бузова показала подарок, который приготовила для именинника. Она подарила Богославскому кольцо, усыпанное бриллиантами.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Манукян запускает шоу о брошенных женщинах после расставания с Бузовой.