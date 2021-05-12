Бузова отправилась на шашлыки после выписки из больницы

Бузова отправилась на шашлыки после выписки из больницы
Ольга Бузова в больнице. Фото: www.instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова еще не оправилась от болезни, но уже поехала на шашлыки. Таким решением звезда снова увеличила волну критики в свой адрес.

Недавно звезду выписали из больницы, где ей делали срочную операцию. Певица рассказывала подписчикам о своем тяжелом состоянии, однако после выписки она решила не лишать себя майских праздников.

В Stories на странице в Instagram Бузова показала кадры с мангалом.

Напоминаем, что о госпитализации звезды стало известно 5 мая. Бузова угодила туда, чтобы сделать экстренную операцию. Непонятно, каковы причины – артистка предпочитает не делиться диагнозом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова запретила семье говорить с журналистами о своей госпитализации.

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