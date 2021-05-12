Школьник на велосипеде попал под колеса иномарки на Энтузиастов

В Северной столице полиция проверяет обстоятельства ДТП, в котором пострадал восьмилетний велосипедист.

По информации главка МВД по Петербургу, авария случилась 11 мая около 15:30 на проспекте Энтузиастов, 18. Автомобиль Hyundai Elantra, за рулем которого был 26-летний мигрант, выезжал со двора. В этот момент по тротуару на велосипеде ехал восьмилетний школьник. Рядом с ним шли взрослые. Столкновения избежать не удалось.

Мальчик получил травмы, его забрали в больницу на скорой. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход пострадал при столкновении Mercedes и Hyundai на Загородном проспекте.