Пешеход пострадал при столкновении Mercedes и Hyundai на Загородном проспекте

Пешеход пострадал при столкновении Mercedes и Hyundai на Загородном проспекте
Hyundai вылетел на тротуар и сбил женщину, шедшую с велосипедом. Фото: скрин "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

Две машины столкнулись в центре Петербурга. Пострадал пешеход. Авария произошла 11 мая около одиннадцати часов вечера на Загородном проспекте.

Hyundai вылетел на тротуар и сбил женщину, шедшую с велосипедом.

Водитель Mercedes поворачивал и столкнулся с Hyundai, который пробил ограждение, сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Hyundai вылетел на тротуар и сбил женщину, шедшую с велосипедом.

Hyundai вылетел на тротуар и сбил женщину, шедшую с велосипедом.

Женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Зеленогорске двадцать пожарных тушат автосервис.20 пожарных борются с огнём в Курортном районе Петербурга. Вечером 11 мая в Зеленогорске горит автосервис. По словам очевидцев, чёрный дым валит из здания, слышно, как что-то «бахает», сообщает «Фонтанка».

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