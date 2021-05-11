В Зеленогорске двадцать пожарных тушат автосервис

В Зеленогорске двадцать пожарных тушат автосервис
Огонь распространился по всему зданию. Фото: pixabay

20 пожарных борются с огнём в Курортном районе Петербурга. Вечером 11 мая в Зеленогорске горит автосервис.

По словам очевидцев, чёрный дым валит из здания, слышно, как что-то «бахает», сообщает «Фонтанка».

Известно, что в половине одиннадцатого вечера поступило сообщение с улицы Любимая, 22. Загорелся автосервис в одноэтажном здании. Огонь распространился по всему зданию. Тушат огонь четыре расчёта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе задержали пьяного мужчину, сбежавшего с места массового ДТП. В Петергофе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который скрылся с места массового ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Дорожный инцидент случился в понедельник, 10 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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