В Петергофе задержали пьяного мужчину, сбежавшего с места массового ДТП

В Петергофе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который скрылся с места массового ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 10 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области, правоохранители получили описание машины и приметы лихача. Припаркованный автомобиль обнаружили на Зверинской улице.

Пьяный виновник аварии покинул иномарку и пытался сбежать, однако его оперативно задержали. Мужчину передали инспекторам ДПС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил самокатчика на перекрестке Художников и Луначарского.