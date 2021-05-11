В Петергофе задержали пьяного мужчину, сбежавшего с места массового ДТП

В Петергофе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который скрылся с места массового ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Дорожный инцидент случился в понедельник, 10 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Как в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области, правоохранители получили описание машины и приметы лихача. Припаркованный автомобиль обнаружили на Зверинской улице.
Пьяный виновник аварии покинул иномарку и пытался сбежать, однако его оперативно задержали. Мужчину передали инспекторам ДПС.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил самокатчика на перекрестке Художников и Луначарского.