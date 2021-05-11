Автомобиль сбил самокатчика на перекрестке Художников и Луначарского

Автомобиль сбил самокатчика на перекрестке Художников и Луначарского
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке проспектов Художников и Луначарского в Петербурге произошло ДТП с участием самоката.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 11 мая. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Сбили самокатчика», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что водитель самоката лежит на асфальте. Столкновение произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 10 мая на Пестеля насмерть сбили человека на «зебре». Пешеход получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода.

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