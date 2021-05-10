На Пестеля насмерть сбили человека на «зебре»

На Пестеля насмерть сбили человека на «зебре»
Пешеход погиб после аварии. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Обстоятельства инцидента пока что не выяснены до конца.

В Центральном районе вечером 10 мая произошла смертельная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Пестеля у дома номер 19. Там человек переходил дорогу по «зебре», когда на него наехал автомобиль. Пешеход получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода.

Обстоятельства, при которых все произошло, пока что не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большом проспекте иномарка наехала на девушку, которая пыталась перебежать дорогу. Прохожие бросились на подмогу, кажется, подросток осталась жива.

дтп новости СПб Центральный район


 

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