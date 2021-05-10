На Большом проспекте иномарка наехала на девушку, которая пыталась перебежать дорогу

Прохожие бросились на подмогу, кажется, подросток осталась жива.

В Петроградском районе сегодня, 10 мая, произошла авария с участием пешехода-подростка. Об этом рассказывают очевидцы, а также 78.ru.

Все случилось на Большом проспекте. Там 16-летняя девочка решила перебежать дорогу на красный, в этот момент на нее наехала иномарка. Подросток получила травмы, после чего она лежала на асфальте. Ей на помощь пришли прохожие. Не уточняется, осталась ли она жива и каково ее состояние в таком случае

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль влетел в отбойник на КАД, водителя приводят в чувство. На дороге разбросаны осколки и детали авто. По словам очевидцев, водитель в плохом самочувствии, «приводят в чувство».