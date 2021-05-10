Автомобиль влетел в отбойник на КАД, водителя приводят в чувство

Автомобиль влетел в отбойник на КАД, водителя приводят в чувство
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На внутренней стороне КАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Водитель влетел в отбойник.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«У Кудрово ДТП в левом ряду», — уточнил автор записи.

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением, в результате чего машину унесло в отбойник. Передняя часть транспортного средства оказалась разбита. На дороге разбросаны осколки и детали авто. По словам очевидцев водитель в плохом самочувствии, «приводят в чувство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что невнимательный мотоциклист спровоцировал ДТП на мосту Бетанкура

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве нашли бездыханное тело заместителя прокурора из Петербурга
Джонсон: Британия с 17 мая ослабит ограничения по COVID
Жириновский призвал уничтожить COVID-лаборатории в США
Бузова запретила семье говорить с журналистами о своей госпитализации
В ВОЗ заявили о выходе на плато по COVID в мире
Путин: около 21 млн россиян привились от коронавируса
Автомобиль влетел в отбойник на КАД, водителя приводят в чувство
Глава МВД Германии подхватил коронавирус