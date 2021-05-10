Автомобиль влетел в отбойник на КАД, водителя приводят в чувство

На внутренней стороне КАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Водитель влетел в отбойник.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«У Кудрово ДТП в левом ряду», — уточнил автор записи.

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением, в результате чего машину унесло в отбойник. Передняя часть транспортного средства оказалась разбита. На дороге разбросаны осколки и детали авто. По словам очевидцев водитель в плохом самочувствии, «приводят в чувство».

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