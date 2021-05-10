Невнимательный мотоциклист спровоцировал ДТП на мосту Бетанкура

Невнимательный мотоциклист спровоцировал ДТП на мосту Бетанкура
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На мосту Бетанкура в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Обошлось без пострадавших.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перед поворотом на Уральскую», — уточнил место столкновения автор записи.

На кадрах видно, что мотоциклист решил перестроиться, но не убедился в безопасности маневра, из-за чего в него въехал автомобиль. Водитель байка повалился на землю, но после самостоятельно поднялся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница госпитализирована после наезда авто в Петроградском районе. Она получили травмы различной степени тяжести.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Невнимательный мотоциклист спровоцировал ДТП на мосту Бетанкура
День Победы — праздник не для вандалов: подожженные могилы на ...
Футбольные фанаты устроили драку на Площади Мужества
Мужчина погиб под поездом на станции Трубниково в Ленобласти
На истязателей ребенка, обнаруженного в кафе на Дальневосточном, завели ...
Избитая в кафе первоклашка, женщина с ребенком в заложниках, погибшие в ...
Путин планирует очно присутствовать на ПМЭФ в Петербурге
Бизнесмен Евгений Пригожин: «Конфликт в Петербурге не между губернатором и ...