Невнимательный мотоциклист спровоцировал ДТП на мосту Бетанкура

На мосту Бетанкура в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Обошлось без пострадавших.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перед поворотом на Уральскую», — уточнил место столкновения автор записи.

На кадрах видно, что мотоциклист решил перестроиться, но не убедился в безопасности маневра, из-за чего в него въехал автомобиль. Водитель байка повалился на землю, но после самостоятельно поднялся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница госпитализирована после наезда авто в Петроградском районе. Она получили травмы различной степени тяжести.