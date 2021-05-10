Школьница госпитализирована после наезда авто в Петроградском районе

На Большом проспекте Петроградской стороны произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Девушку госпитализировали.
Дорожный инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Под колеса легкового автомобиля попала 16-летняя жительница, перебегавшая проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщил 78.ru, пострадавшую госпитализировали в ближайшее медучреждение. Она получили травмы различной степени тяжести.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП собрало пробку на внешней стороне КАД.