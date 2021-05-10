Массовое ДТП собрало пробку на внешней стороне КАД

На внешней стороне КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали как минимум 4 транспортных средства.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Внешняя сторона КАД над Мурманским шоссе», — уточнил место столкновения пользователь.

На кадрах видно, что участниками аварии стали три легковых автомобиля и грузовик. На участке собралась крупная пробка.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП с каршерингом почти заблокировало проезд по улице Ушинского, на месте спасатели.