Массовое ДТП с каршерингом почти заблокировало проезд по улице Ушинского, на месте спасатели

В Калининском районе Петербурга произошла массовая дорожная авария. Дорога оказалась заблокирована. По предварительным данным, пострадал один человек.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 10 мая, около 16:00 напротив дома № 2 по улице Ушинского. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что от столкновения каршеринг и другая машина получили серьезные повреждения. Третья легковушка оказалась перевернута.

На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек. В настоящий момент его осматривают медики скорой помощи.

Другие подробности выясняются.

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