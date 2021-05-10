Пьяный водитель на «Инфинити» спровоцировал ДТП на Среднеохтинском проспекте

Пьяный водитель на &#171;Инфинити&#187; спровоцировал ДТП на Среднеохтинском проспекте
ДТП в Красногвардейском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красногвардейском районе города случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одного из водителей пришлось госпитализировать. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красногвардейском районе Северной столицы на Среднеохтинском проспекте у дома 2 случилась авария, в результате которой пострадало сразу несколько автомобилей.

Как сообщается очевидцем происходящего, который поделился кадрами с места происшествия во всем виноват водитель «Инфинити», потому как он был пьян.

На месте ДТП замечены машины сотрудников Госавтоинспекции, которые занимаются аварией. Известно, что водителя Volkswagen Polo пришлось госпитализировать, у него диагностировано сотрясение мозга.

В другом же автомобиле — LADA Granta находился мужчина, в Honda — семья с двумя детьми. Сообщается, что никто из них не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что после ДТП с участием 16-летнего велосипедиста полиция проводит проверку.

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