После ДТП с участием 16-летнего велосипедиста полиция проводит проверку

В Ленинградской области в Ломоносовском районе правоохранители начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием 16-летнего подростка на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что первого мая в 22:45 в Ломоносовском районе на третьем километре автомобильной дороги «Новопетергоф-Низино-Сашино» 43-летний житель Мурманска за рулем автомобиля «Форд Экспедишн» ехал от Новопетергофа в сторону Санинского шоссе.

По пути он наехал на 16-летнего велосипедиста, который выезжал с прилегающей территории. После ДТП парня в тяжелом состоянии госпитализировали.

На данном этапе проводится проверка.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском и Московском районах под колесами оказались велосипедисты, один из них может быть мертв.