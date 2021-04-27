В Петроградском и Московском районах под колесами оказались велосипедисты, один из них может быть мертв

В Петроградском и Московском районах под колесами оказались велосипедисты, один из них может быть мертв
Фото: "Вконтакте" в группе "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Петроградском и Московском районах произошли дорожно-транспортные происшествия и оба с участием велосипедистов. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петроградском районе на Большой Пушкарской сбили велосипедиста. Очевидец происходящего заметил, что все службы прибыли на место происшествия.

Также на его фотографии заметно, что перед автомобилем «Suzuki» лежит велосипед. О том, как чувствует себя себя велосипедист, на данный момент, сведений нет.

Кроме этого, в Северной столице на перекрестке Московского проспекта и набережной Фонтанки произошло еще одно ДТП при участии велосипедиста.

Сообщается, что двухколесное транспортное средство сломалось пополам. При этом, очевидец происходящего говорит о том, что, возможно, велосипедист погиб.

Известно, что ГИБДД и карета скорой медицинской помощи на месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе грузовик и «Рено» прилегли на левый бочок.

дтп московский район наезд на велосипедиста новости СПб Петроградский район происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петроградском и Московском районах под колесами оказались велосипедисты, ...
Во Всеволожском районе самосвал и «Рено» прилегли на левый бочок ...
СПбГУ поднялся на 16 строчек вверх в рейтинге лучших университетов мира
Путин в Петербурге призвал к честным выборам и пообещал новые меры ...
Здание Дома обер-секретаря Сверчкова признали региональным памятником
Накануне Пасхи 1 мая в Петербург доставят Благодатный огонь
За апрель россияне забронировали гостиницы в Петербурге на 83 млн рублей
Как принц Гарри отнесся к холодному приему в Британии и почему он не ...