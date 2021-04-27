В Петроградском и Московском районах под колесами оказались велосипедисты, один из них может быть мертв

В Петербурге в Петроградском и Московском районах произошли дорожно-транспортные происшествия и оба с участием велосипедистов. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Петроградском районе на Большой Пушкарской сбили велосипедиста. Очевидец происходящего заметил, что все службы прибыли на место происшествия.
Также на его фотографии заметно, что перед автомобилем «Suzuki» лежит велосипед. О том, как чувствует себя себя велосипедист, на данный момент, сведений нет.
Кроме этого, в Северной столице на перекрестке Московского проспекта и набережной Фонтанки произошло еще одно ДТП при участии велосипедиста.
Сообщается, что двухколесное транспортное средство сломалось пополам. При этом, очевидец происходящего говорит о том, что, возможно, велосипедист погиб.
Известно, что ГИБДД и карета скорой медицинской помощи на месте.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе грузовик и «Рено» прилегли на левый бочок.