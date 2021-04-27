Во Всеволожском районе самосвал и «Рено» прилегли на левый бочок в канаве

Авария на Грузино-4. Фото: "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария на Грузино-4. Фото: "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области у Садового товарищества произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Во Всеволожском районе Куйвозовского сельского поселения самосвал и легковой автомобиль «Рено» упали в канаву.

В районе Куйвозовского сельского поселения, на пути к садовому товариществу Грузино-4 в канаве лежат два транспортных средства.

На фотографии очевидца, который проезжал мимо, заметно, что перед автомобилем «Рено» лежит два объекта.

В комментариях в группе пользователи пишут, что первый черный предмет похож на автомобильный багажник, располагающийся на крыше машины. Второй же, который находится ближе к забору, походит на большую шину.

В настоящий момент информации, что случилось и по какой причине грузовой транспорт и легковой автомобиль оказались «на боку» неизвестно.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

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