На автодороге «Нева» ДТП обернулось смертью водителя

На 653 километре автодороги «Нева» М-11 житель Тверской области 1973 года рождения, управляя автомобилем «Газель», не верно выбрал скорость движения и дистанцию. В результате он наехал на тягач «МАН». Им управлял мужчина 1981 года рождения. В результате ДТП водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится доследственная проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Павловске пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал подросток. У дома 1 по улице Конюшенной в Павловске 26-летний житель Ленобласти, управляя автомобилем «ВАЗ-21103», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Гранта» и «БМВ-116». В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир «ВАЗа». Потерпевший с множественными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.