В Павловске пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал подросток

Потерпевший с множественными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в детскую городскую больницу. Фото: Google. Maps

Потерпевший с множественными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в детскую городскую больницу. Фото: Google. Maps

В Ленинградской области полиция задержала виновника ДТП. У дома 1 по улице Конюшенной в Павловске 26-летний житель Ленобласти, управляя автомобилем «ВАЗ-21103», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Гранта» и «БМВ-116».

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир «ВАЗа». Потерпевший с множественными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в детскую городскую больницу. Нарядом ДПС на месте происшествия проведено освидетельствование водителя «ВАЗа»: было установлено, что водитель пьян (результат 0,882 промилле).

Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен ряд административных протоколов (по ст. 20.21, 12.8 ч.3, 12.7 ч.1 КоАП РФ).Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мигранта, напавшего с молотком на прораба.