В Петербурге задержали мигранта, напавшего с молотком на прораба

Угрожая молотком 56-летнему прорабу, отобрал у него сумку, в которой находилось 280 000 рублей, после чего с места происшествия скрылся. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Угрожая молотком 56-летнему прорабу, отобрал у него сумку, в которой находилось 280 000 рублей, после чего с места происшествия скрылся. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По горячим следам полиция задержала 30-летнего мигрант а из Средней Азии, отобравший сумку с 280 000 рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее у дома 14 по Полюстровскому проспекту неизвестный, угрожая молотком 56-летнему прорабу, отобрал у него сумку, в которой находилось 280 000 рублей, после чего с места происшествия скрылся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дыбенко двое мужчин залетели в квартиру и угрожали ножом. На место происшествия прибыл наряд, который установил, что около 17:30, в квартиру пришел неизвестный, который представился как «Юрий». Затем, угрожая ножом и аэрозольным баллончиком с газом хозяину квартиры и гостю украл микроволновую печи и монитор. После чего вместе со вторым злоумышленником скрылся с места происшествия.