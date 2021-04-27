На Дыбенко двое мужчин залетели в квартиру и угрожали ножом

На место происшествия прибыл наряд, который установил, что около 17:30, в квартиру пришел неизвестный, который представился как «Юрий». Фото: Google. Maps

На место происшествия прибыл наряд, который установил, что около 17:30, в квартиру пришел неизвестный, который представился как «Юрий». Фото: Google. Maps

В Петербурге полиция по «горячим следам» задержала неработающего мужчину 1982 года рождения и неработающего молодого человека 1996 года рождения по подозрению в краже.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в доме 24 корпусе 2 по улице Дыбенко драка с ножом. На место происшествия прибыл наряд, который установил, что около 17:30, в квартиру пришел неизвестный, который представился как «Юрий».

Затем, угрожая ножом и аэрозольным баллончиком с газом хозяину квартиры и гостю украл микроволновую печи и монитор. После чего вместе со вторым злоумышленником скрылся с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доверчивый пенсионер с улицы Сикейроса перевел «сотрудникам банка» более 3 млн рублей. По его словам, неизвестный позвонил ему на телефон и представился сотрудником «Сбербанка».